Лопни мои глаза! 15 безвкусных вещей, от трешовости которых хочется рыдать

На вкус и цвет — фломастеры разные. Эту фразу говорил и слышал каждый из нас. Конечно, отсутствие вкуса — не проблема, главное, чтобы человек был хороший, однако иногда выбор одежды или мебели просто обескураживает.
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