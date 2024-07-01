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Мы соседи по планете

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Лопни мои глаза! 15 безвкусных вещей, от трешовости которых хочется рыдать

Лопни мои глаза! 15 безвкусных вещей, от трешовости которых хочется рыдать

На вкус и цвет — фломастеры разные. Эту фразу говорил и слышал каждый из нас. Конечно, отсутствие вкуса — не проблема, главное, чтобы человек был хороший, однако иногда выбор одежды или мебели просто обескураживает.

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