Англосаксы. Стадия торга. Проект ответа

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Василий Васильев

То , что "чисто русское всепрощение Запад понимает как наше признание их права ... вершить и править судьбами мира, а все остальные обречены на холопство и поклонение" - имеет серьезные основания, которые Кремль упорно и постоянно подтверждает. Даже тогда, когда "очередной плевок в лицо России", в виде перехода новых "красных линий", периодически устанавливаемых Кремлем, виден всему миру. А Кремль вновь и вновь "утирается", говорит "божья роса" и устанавливает очередную, новую "красную линию". Видимо, кому-то в Кремле ЭТО надо. Не уверен, что это связано с интересами самого российского народа и вообще с национальными интересами России.