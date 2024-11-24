Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Англосаксы. Стадия торга. Проект ответа

Англосаксы. Стадия торга. Проект ответа

Сергей Васильев Окружение Трампа готово отдать Украину под политический контроль России, если Москва разорвёт военные отношения с Пекином, - пишет The Guardian.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
То , что &quot;чисто русское всепрощение Запад понимает как наше признание их права ...  вершить и править судьбами мира, а все остальные обречены на холопство и поклонение&quot; - имеет серьезные основания, которые Кремль упорно и постоянно подтверждает.  Даже тогда, когда &quot;очередной плевок в лицо России&quot;, в виде перехода новых &quot;красных линий&quot;, периодически устанавливаемых Кремлем, виден всему миру. А Кремль вновь и вновь &quot;утирается&quot;, говорит &quot;божья роса&quot; и устанавливает очередную, новую &quot;красную линию&quot;. Видимо, кому-то в Кремле ЭТО надо. Не уверен, что это связано с интересами самого российского народа и вообще с национальными интересами  России.
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17 час.
Александр Симаков
А что, после публичной демонстрации всей пиндособратии  &quot;Орешника&quot; вам новую методичку ещё не прислали?
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16 час.

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