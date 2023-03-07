Военное обозрение

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Финская зенитная артиллерия в послевоенные годы

Финская зенитная артиллерия в послевоенные годы

В первые послевоенные годы основой финской противовоздушной обороны являлись 20-мм, 40-мм и 88-мм зенитные орудия, произведённые в конце 1930-х – начале 1940-х годов.

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