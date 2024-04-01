«Карусель» дарит всем супернастроение — Российские мультфильмы отмечают день рождения! В мир красок с героями ты погрузись, На празднике ярком в момент очутись! Игры, подарки, концерты и танцы Ждут тебя в день российской анимации! Встретишь здесь много верных друзей, И станет твой день раз в сто веселей! .