Силуанов назвал основные активы золотовалютных резервов РФ

В настоящий момент золотовалютные резервы (ЗВР) РФ хранятся в китайских юанях и в золоте. Об этом 17 октября рассказал министр финансов России Антон Силуанов в беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком.
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