От «Красной машины» до олимпийских рекордов: Россия отмечает день хоккея

Хоккей — один из самых популярных и любимых видов спорта в России. Неудивительно, что у этой увлекательной игры есть свой собственный праздник — Всероссийский день хоккея, который отмечается ежегодно 1 декабря.
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