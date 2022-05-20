Один из лучших способов, как недорого сделать фундамент для облицовки старого дома кирпичом. Пошаговые фото

Добрый день, уважаемые гости! Облицевать старый дом дело несложное, но более важной частью этого мероприятия является фундамент, ведь только он при правильном его сооружении способен сохранить внешнюю красоту дома.
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