Достанется всем, в том числе бюджетникам.Как заявила на пленарном заседании в Госдуме 25 октября замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, средняя зарплата в России в этом году вырастет на 13%, сообщается на сайте ИНТЕРФАКСа.
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