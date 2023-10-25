Достанется всем, в том числе бюджетникам.Как заявила на пленарном заседании в Госдуме 25 октября замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, средняя зарплата в России в этом году вырастет на 13%, сообщается на сайте ИНТЕРФАКСа.