Путин наставил «Единую Россию» на путь истинный

Партия власти доложила президенту, что с упоением общается с народом Андрей Иванов На фото: президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством партии «Единая Россия», посвященной праймериз и предстоящим выборам, в режиме видеоконференции.
Партия власти доложила президенту, что с упоением общается с народом Андрей Иванов На фото: президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством партии «Единая Россия», посвященной праймериз и предстоящим выборам, в режиме видеоконференции.
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