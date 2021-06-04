БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Путин наставил «Единую Россию» на путь истинный

Путин наставил «Единую Россию» на путь истинный

Партия власти доложила президенту, что с упоением общается с народом Андрей Иванов На фото: президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством партии «Единая Россия», посвященной праймериз и предстоящим выборам, в режиме видеоконференции.

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Валерий Пашнин
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