Россия приняла участие в «откровенной» встрече пяти ядерных держав в Дубае

Встречу стран «ядерной пятерки» на уровне экспертов провела в Дубае Китайская Народная Республика в качестве председательствующей стороны механизма взаимодействия пяти ядерных держав, 12 декабря сообщил МИД Китая.
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