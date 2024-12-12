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Россия приняла участие в «откровенной» встрече пяти ядерных держав в Дубае

Россия приняла участие в «откровенной» встрече пяти ядерных держав в Дубае

Встречу стран «ядерной пятерки» на уровне экспертов провела в Дубае Китайская Народная Республика в качестве председательствующей стороны механизма взаимодействия пяти ядерных держав, 12 декабря сообщил МИД Китая.

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