«В этой теплой ванне они отвезут его на эшафот»: таким еще Зеленского не видели – итоги большой пресс-конференции

Вспомните Тараса Бульбу " я тебя породил я тебя и убью, " это к Зе относится.

лл

лина любимцева

НЕ было такого референдума: "за президента"... А вот ЗА СОХРАНЕНИЕ СССР РЕФЕРЕНДУМ БЫЛ. И более 80% граждан СССР проголосовали были ЗА сохранение СССР. И что поимели с этим "президентом"? АЛКАШОМ ЧЕРТОВЫМ?!! Никто этого Ельцина не знал, и не хотел знать!!!