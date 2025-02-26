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«В этой теплой ванне они отвезут его на эшафот»: таким еще Зеленского не видели – итоги большой пресс-конференции

«В этой теплой ванне они отвезут его на эшафот»: таким еще Зеленского не видели – итоги большой пресс-конференции

БлокнотРУ Только один жест "просроченного президента" Украины Владимира Зеленского на большой пресс-конференции с журналистами мировых изданий показал: всё изменилось, причем окончательно.

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Комментарии
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ГК
Галина Карпова
Вспомните Тараса Бульбу &quot; я тебя породил я тебя и убью, &quot; это к Зе относится.
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10 час.
лл
лина любимцева
НЕ было такого  референдума: &quot;за президента&quot;... А вот  ЗА СОХРАНЕНИЕ СССР РЕФЕРЕНДУМ БЫЛ. И более 80% граждан СССР проголосовали были ЗА сохранение СССР. И что поимели с этим &quot;президентом&quot;? АЛКАШОМ ЧЕРТОВЫМ?!!  Никто этого Ельцина не знал,  и не хотел знать!!!
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2 час.
Александр Батт
Самый лучший вариант для Зеленского, это капитулировать перед Россией на ее условиях. И предлог хороший. Мол, Запад Украину кинул. Поэтому деваться некуда.
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1 час.
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