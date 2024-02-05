Робот-гуманоид женского пола Vyommitra отправится на орбиту в третьем квартале 2024 года

Индия планирует запустить на орбиту человекоподобного робота Vyommitra в третьем квартале 2024 года, о чем сообщил госминистр Джитендра Сингх, ответственный за атомную и космическую отрасли в правительстве Индии.
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