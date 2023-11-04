Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Непале

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру Непала Пушпе Камалу Дахалу из-за последствий землетрясения в стране: «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах вашей страны».
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