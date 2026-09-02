Вандалы повредили звезду Долли Партон на Аллее славы в Голливуде

Пресс-секретарь Голливудской торговой палаты Ана Мартинес подтвердила факт повреждения звезды на Аллее славы, принадлежащей покойной певице Долли Партон.
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