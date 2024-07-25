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Царьград

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В Британии королевская семья получит еще 58 млн долларов на траты

В Британии королевская семья получит еще 58 млн долларов на траты

Британский король Карл III и вся королевская семья получит дополнительно 45 млн фунтов стерлингов (58 млн долларов) для выполнения формальных обязанностей.

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