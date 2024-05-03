Новые Печатники
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Новые Печатники

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  • Эльдар Алиев
    Лучше улицы Москвы от снега убивали а то не чищено а пыль в глаза пускают🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️жилищник 🤬Влажную уборку по...

Жители Печатников смогут вернуться с ночной Пасхальной службы на метро

Московский метрополитен, МЦК и наземный транспорт на Пасху продлит режим работы, в том числе и станции метро и БКЛ в районе Печатники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин С 4 на 5 мая станции метро и МЦК будут открыты до 2 часов ночи.

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