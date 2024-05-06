Старейший рок-клуб Ижевска может открыться на новом месте

Ижевск. Удмуртия. Старейший рок-клуб Ижевска «BARROCK» может открыться на новом месте. Напомним, Дом моделей, где долгие годы работало заведение, выкуплен неким предприятием, которое освобождает сданные в аренду помещения для своих нужд.
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