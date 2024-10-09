Ослеплённые желаниями

Атмосферный столб, давящий на нас сверху, как известно, давит на всех по-разному. Тут уже дело индивидуальное, зависящее от того, насколько удачно каждый конкретный человек с этим самым столбом договорится.
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