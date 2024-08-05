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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Пари НН» о судействе в матче с «Динамо» Махачкала: «Нельзя огульно говорить, что Бобровский ошибся. После «Рубина» мы не подавали в ЭСК, понимая, что нужно улучшать свою игру»

В 3-м туре Мир РПЛ нижегородцы одержали первую победу в новом сезоне (1:0) благодаря голу Николая Калинского с пенальти после фола Джемала Табидзе на Зе Турбо.

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