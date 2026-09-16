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«Росатом» более чем вдвое увеличит число электрозарядных станций в Москве

«Росатом» более чем вдвое увеличит число электрозарядных станций в Москве

Компания «Росатом сеть зарядных станций», входящая в контур управления концерна «Росэнергоатом» госкорпорации «Росатом», более чем вдвое увеличит количество электрозарядных станций в Москве.

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