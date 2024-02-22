В доме на Большой Академической отключили газ из-за упрямого соседа

Жильцы 10 квартир дома 29 на Большой Академической улице остались без газа. Всё потому, что один из собственников не устранил нарушения, обнаруженные газовщиками у него дома, и те перекрыли подачу голубого топлива по всему стояку.
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