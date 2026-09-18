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Ксения Собчак, Виктория Шелягова, Юлия Барановская, Наташа Максимова и весь свет Москвы посетили 15-летие ресторана White Rabbit

Ксения Собчак, Виктория Шелягова, Юлия Барановская, Наташа Максимова и весь свет Москвы посетили 15-летие ресторана White Rabbit

Ксения Собчак, Виктория Шелягова, Юлия Барановская, Наташа Максимова и весь свет Москвы посетил 15-летие одного из самых статусных столичных ресторанов White Rabbit, который входит в холдинг Бориса Зарькова.

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