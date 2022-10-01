Трофимов день: что нельзя делать в праздник 2 октября

2 октября 2022 года православные верующие отмечают Трофимов день. ИСТОРИЯВ этот православный праздник христиане почитают память святого мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пострадавших за Христа во времена правления римского императора Проба.
2 октября 2022 года православные верующие отмечают Трофимов день. ИСТОРИЯВ этот православный праздник христиане почитают память святого мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пострадавших за Христа во времена правления римского императора Проба.
Свежие комментарии