Президент США Дональд Трамп на встрече будет давить на Зеленского с тем, чтобы Украина прекратила удары по энергетике России, пишет The Guardian.
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