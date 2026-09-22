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Русская весна

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Трамп будет давить на Зеленского из-за ударов по энергетике России — The Guardian

Трамп будет давить на Зеленского из-за ударов по энергетике России — The Guardian

Президент США Дональд Трамп на встрече будет давить на Зеленского с тем, чтобы Украина прекратила удары по энергетике России, пишет The Guardian.

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