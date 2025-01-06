Снежная буря, которая накроет США, может стать самой мощной за десять лет

Ожидаемая снежная буря, которая обрушится на США, может стать самой мощной за последние десять лет, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
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