Анчелотти о 0:4 от «Барсы»: «Это был равный матч. В течение 60 минут «Реал» играл хорошо, нужно забыть последние полчаса»

«Мое мнение об этом матче таково, что это была равная игра. У нас были шансы, мы провели первый тайм с хорошей интенсивностью, могли забить, немного не хватило точности, и мы могли выйти вперед, но когда они забили, они забили два гола, которые лишили нас сил.