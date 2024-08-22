Анна Кикина снова отправится в космос на российском космическом корабле "Союз МС-29"

Анна Кикина, уроженка Новосибирска, снова готовится к космическому путешествию. Она войдет в состав основного экипажа миссии МКС-75, которая стартует в марте 2026 года на российском космическом корабле "Союз МС-29".
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