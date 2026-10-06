«Не окончательный вердикт, а управленческое решение»: «Металлург» временно отстранил Разина из-за конфликта в команде

«Металлург» отстранил Андрея Разина от работы и назначил Владимира Воробьёва временно исполняющим обязанности главного тренера.
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