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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Голдобин о слухах, что Ротенберг возглавит сборную после возвращения: «Пост займет очень опытный российский тренер. Не буду называть фамилию, просто не знаю»

Нападающий СКА Николай Голдобин поделился мнением о том, кто может стать тренером сборной России. – Кто, по вашему мнению, может возглавить сборную России после возвращения на международную арену? В сети ходит много разговоров и предположений о Романе Ротенберге на этот пост.

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