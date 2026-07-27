Голдобин о слухах, что Ротенберг возглавит сборную после возвращения: «Пост займет очень опытный российский тренер. Не буду называть фамилию, просто не знаю»

Нападающий СКА Николай Голдобин поделился мнением о том, кто может стать тренером сборной России. – Кто, по вашему мнению, может возглавить сборную России после возвращения на международную арену? В сети ходит много разговоров и предположений о Романе Ротенберге на этот пост.