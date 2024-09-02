В России будут внедрять ИИ для проверки экзаменационных работ ЕГЭ

ИИ-технологии начинают все активнее использоваться и в отечественном образовании. В ближайшее время будет проведена оценка возможности применения нейросетей для проверки экзаменационных работ школьников в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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