ВС РФ нанесли критический удар по глубоким тылам ВСУ

Российская армия приступила ко второму этапу изоляции Украины от западных поставок вооружения. В ночь на 30 июля ВКС России нанесли массированный огневой удар по глубоким приграничным областям противника, в том числе, чтобы начать операцию по блокировке сухопутных логистических коридоров.