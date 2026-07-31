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Позитив для оптимистов

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ВС РФ нанесли критический удар по глубоким тылам ВСУ

ВС РФ нанесли критический удар по глубоким тылам ВСУ

Российская армия приступила ко второму этапу изоляции Украины от западных поставок вооружения. В ночь на 30 июля ВКС России нанесли массированный огневой удар по глубоким приграничным областям противника, в том числе, чтобы начать операцию по блокировке сухопутных логистических коридоров.

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