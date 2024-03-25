Весеннее цветение: как аллергикам пережить этот период

О том, как противостоять поллинозу рассказала аллерголог Фото Джульетты Уотсон на Unsplash Весенний поллиноз — это аллергическая реакция, которую провоцирует цветение некоторых растений в период с апреля по май.
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