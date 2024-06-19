Михаил Мишустин призвал все регионы России достичь показателей продолжительности жизни в Дагестане

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал все российские регионы последовать примеру Дагестана, где средняя продолжительность жизни уже достигла почти 80 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Более 800 мигрантов были отправлены домой из Челябинской области за нарушения закона
- G7 требует от России уплаты Украине компенсации в размере 486 миллиардов долларов за ущерб
- Участники конференции в Щвейцарии выступили за передачу Запорожской АЭС Украине и свободное судоходство в Азовском и Черном морях
Свежие комментарии