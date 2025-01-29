На Сахалине снегопад остановил поезд, сугробы заперли людей в домах: Названы последствия мощной метели

Весь снег, который этой зимой не увидели жители Центральной России, сейчас, вероятно, на Сахалине: из-за мощного снегопада там застрял даже поезд, а люди не могут выйти из домов - мешают сугробы в человеческий рост.
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