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Царьград

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На Сахалине снегопад остановил поезд, сугробы заперли людей в домах: Названы последствия мощной метели

На Сахалине снегопад остановил поезд, сугробы заперли людей в домах: Названы последствия мощной метели

Весь снег, который этой зимой не увидели жители Центральной России, сейчас, вероятно, на Сахалине: из-за мощного снегопада там застрял даже поезд, а люди не могут выйти из домов - мешают сугробы в человеческий рост.

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