Распродажа казначейских облигаций США ускорилась на фоне действий Трампа

Гособлигации США, традиционно считавшиеся ключевым убежищем во времена потрясений на рынке, похоже, теряют этот статус на фоне опасений того, что «война» президента Дональда Трампа с мировой торговлей спровоцирует стагфляцию, сообщает Bloomberg.
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