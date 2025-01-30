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Иллюзий больше нет: Лавров камня на камне не оставил от чиновников ЮНЕСКО

Иллюзий больше нет: Лавров камня на камне не оставил от чиновников ЮНЕСКО

Запад постарался подмять под себя ЮНЕСКО. Руководство организации начало открыто подыгрывать преступникам из Киева.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
все наднациональные институты на зп у кукловодов. давно.
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