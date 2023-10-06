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Сколько участников обороны Ленинграда проживает в Тульской области, и какие льготы для них предусмотрены | ТСН24

Сколько участников обороны Ленинграда проживает в Тульской области, и какие льготы для них предусмотрены | ТСН24

До начала 2024 года россияне, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда» выплатят по 50 тысяч рублей в честь 80-летия со дня полного освобождения города.

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