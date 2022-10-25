Стрельба и маневрирование: мобилизованные показали мастерство управления БТР-82А под Калининградом

В Калининградской области на одном из полигонов Балтийского флота экипажи бронетранспортеров БТР-82А, сформированные из мобилизованных, совершенствуют мастерство по огневой подготовке и вождению боевых машин в рамках этапа боевого слаживания.
В Калининградской области на одном из полигонов Балтийского флота экипажи бронетранспортеров БТР-82А, сформированные из мобилизованных, совершенствуют мастерство по огневой подготовке и вождению боевых машин в рамках этапа боевого слаживания.
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