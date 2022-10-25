Наш потерянный мир

34 066 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Не Запад, а США их убеждают, что всё правильно и нам нужно иметь большие прибыли, а вы должны страдать и повиноваться...«План Маршалла» Х...
  • Галина Светлая
    Храни вас БОГ, мальчики. Бейте гадов, выжигайте этот клубок змеинный.Огненный шторм «С...
  • Валентин Воробьев
    Коль, Брандт, Шредер вот это уровни!GT: Запад чахнет ...

Стрельба и маневрирование: мобилизованные показали мастерство управления БТР-82А под Калининградом

Стрельба и маневрирование: мобилизованные показали мастерство управления БТР-82А под Калининградом

В Калининградской области на одном из полигонов Балтийского флота экипажи бронетранспортеров БТР-82А, сформированные из мобилизованных, совершенствуют мастерство по огневой подготовке и вождению боевых машин в рамках этапа боевого слаживания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх