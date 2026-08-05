Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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Плануєте утеплювати будинок? Подбайте про вільне місце навколо зовнішніх газопроводів

Плануєте утеплювати будинок? Подбайте про вільне місце навколо зовнішніх газопроводів

Утеплення фасаду допомагає зберігати тепло та зменшувати його втрати. Але під час таких робіт важливо не закривати зовнішні газопроводи гіпсокартоном, пінопластом, декоративними панелями чи іншими матеріалами.

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