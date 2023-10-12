В Карагандинской области дополнительно выделили деньги на поддержку аграриев

Из казны Карагандинской области направят больше средств на поддержку аграриев. Перераспределение бюджета утвердили депутаты областного маслихата на внеочередной, VIII сессии, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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