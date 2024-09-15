Шансы Трампа на победу на выборах увеличились после второго «покушения»

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября, ФедералПресс. Американские букмекеры увеличили шансы бывшего президента США и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на победу на предстоящих выборах после второго предполагаемого покушения на него.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии