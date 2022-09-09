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Зеленые плоды: ЕС возрождает «грязную» энергетику

Зеленые плоды: ЕС возрождает «грязную» энергетику

Евросоюз решил заработать на беспрецедентном росте цен на электроэнергию на континенте. Брюссель предлагает ввести специальный налог на сверхприбыли, который коснется всех генерирующих компаний, за исключением тех, кто работает на подорожавшем газе.

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