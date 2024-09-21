Синоптик Вильфанд: Бабье лето в центральную Россию придет в октябре

Представитель Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации Роман Вильфанд проинформировал о том, что до завершения текущего месяца погодные условия будут нормальными, но жителям центра державы следует ожидать похолодания.
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