НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

Экспедиция к предкам. Находки на «Пузатом холме»

Экспедиция к предкам. Находки на «Пузатом холме»

Сегодня мы отвлечёмся от проблем древних египтян и вновь обратимся к теме… камней. Камней, которые в прошлом люди непонятно с какой целью громоздили в самых разных местах, и которые сегодня зовутся дольменами, менгирами и кромлехами, а в целом – мегалитами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх