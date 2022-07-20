Директора института в Новосибирске выдвинули на пост президента РАН

На предстоящих в сентябре этого года выборах президента Российской академии наук к настоящему моменту зарегистрированы четыре кандидата, среди которых директор Института теплофизики СО РАН Дмитрий Маркович, академик РАН, член президиума РАН.
На предстоящих в сентябре этого года выборах президента Российской академии наук к настоящему моменту зарегистрированы четыре кандидата, среди которых директор Института теплофизики СО РАН Дмитрий Маркович, академик РАН, член президиума РАН.
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