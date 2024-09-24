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Севастопольские оперативники задержали подозреваемого в серии мошенничеств под предлогами ремонта и приобретения компьютерной техники

Севастопольские оперативники задержали подозреваемого в серии мошенничеств под предлогами ремонта и приобретения компьютерной техники

Севастопольские оперативники задержали подозреваемого в серии мошенничеств под предлогами ремонта и приобретения компьютерной техникиВ настоящее время установлена причастность задержанного к четырём эпизодам противоправной деятельности, материальный ущерб по которым составил более 400 тысяч рублей.

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