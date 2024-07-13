В результате атаки дрона ВСУ вспыхнул пожар на нефтебазе в Ростовской области

Противник в очередной раз нацелил свои дроны на объекты топливно-энергетического комплекса РФ. В частности, сообщается о том, что в результате применения БПЛА Украиной вспыхнул пожар на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области.
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