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В результате атаки дрона ВСУ вспыхнул пожар на нефтебазе в Ростовской области

В результате атаки дрона ВСУ вспыхнул пожар на нефтебазе в Ростовской области

Противник в очередной раз нацелил свои дроны на объекты топливно-энергетического комплекса РФ. В частности, сообщается о том, что в результате применения БПЛА Украиной вспыхнул пожар на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области.

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