БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Zoia Goldshtab
    Валерий100%!!!!КАДРОВАЯ ШАХМАТНА...
  • Валерий Авгур
    хохол скоморох думкою богатеет ? прорвёмся,не впервой .В любой танкостроительной стране есть прототипы ,образцы ,неуд...«Арматы» не будет...
  • Алекс Сэм
    У нас на оборонных заводах работают исключительно приезжие, поэтому спутники и падают, на танковых заводах думаю точ...«Арматы» не будет...

Соледар-Бахмут: ВСУ теряют по батальону в неделю

Соледар-Бахмут: ВСУ теряют по батальону в неделю

От огромных потерь запаниковали даже бандеровские духоподъемники Александр Ситников На фото: украинские военные в Бахмуте (Фото: Nicolas Cleuet/Keystone Press Agency/Global Look Press, архив) Проект WarGonzo сообщил, что наши вошли в центр Соледара.

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