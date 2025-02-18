Глава РФПИ Дмитриев призвал США и Россию реализовывать совместные проекты

России и США нужно реализовывать совместные проекты, в том числе в Арктике. Об этом журналистам заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, участвующий в российско-американских переговорах в Эр-Рияде, передает ТАСС.
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