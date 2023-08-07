Селин Дион страдает от неизлечимой болезни: что с ней сейчас Елена ГалицкаяПопулярная канадская певица Селин Дион оказалась в центре внимания после объявления о неизлечимом неврологическом заболевании, которое вынудило её отменить мировое турне.